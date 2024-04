Pompei | pedalata per l’autismo sabato mattina da via Lepanto

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA13 aprile in viaalle ore 11,00PER, manifestazione pubblica con le bici dell’abbraccio organizzata dalla Pro LocoToday, con il patrocinio morale del comune di, in collaborazione con il Parco Archeologico, la cooperativa sociale Il Tulipano e il Liceo Statale Ernesto Pascal. La manifestazione si inserisce all’interno degli eventi organizzati in occasione della giornata internazionale del, che si celebra il 2 aprile. “L’iniziativa è stata accolta favorevolmente dall’Amministrazione comunale die dagli assessorati alle Politiche sociali e Qualità della vita – ha precisato Giuseppe Scagliarini, presidente della Pro Loco ...

Pompei, «pedalata per l'Autismo» sabato 13 aprile - A Pompei, sabato 13 aprile in via Lepanto alle ore 11:00 si terrà la manifestazione pubblica “pedalata per l'autismo”, con le bici ...ilmattino

Pompei, pedalata per l'autismo con gli studenti delle scuole - A Pompei, sabato 13 aprile in via Lepanto alle ore 11 pedalata PER L’AUTISMO, manifestazione pubblica con le bici dell’abbraccio organizzata dalla Pro Loco Pompei Today, con il patrocinio morale del c ...lostrillone.tv

Cultura e bici dell’abbraccio: il weekend della Primavera di Pompei - Sabato 13 aprile in Via Lepanto, presso l'infopoint di Pompei Today, la Cooperativa Sociale "Il Tulipano", per le iniziative legate alla giornata internazionale della consapevolezza dell'Autismo, ...lostrillone.tv