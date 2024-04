Pompei | la guerra di Troia in un affresco | l’ultima sensazionale scoperta emersa dai nuovi scavi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un imponente salone da banchetto, dalle eleganti pareti nere, decorate con soggetti mitologici ispirati alladi, è: èdagli ambienti recentemente portati alla luce durante le attività di scavo in corso nell’insula 10 della Regio IX e oggi completamente visibile in tutta la sua maestosità. L’annuncio del nuovo ritrovamento è stato dato dal ministero della Cultura. Un ambiente raffinato nel quale intrattenersi in momenti conviviali, tra banchetti e conversazioni, in cui si respirava l’alto tenore di vita testimoniato dall’ampiezza dello spazio, dalla presenza di affreschi e mosaici databili al III stile, dalla qualità artistica delle pitture e dalla scelta dei soggetti. Il tema dominante sembra essere quello dell’eroismo, per le ...