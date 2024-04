(Di giovedì 11 aprile 2024) Il famoso Belvedere di Torvaianica, a, in provincia di Roma non c’è più: duefa c’è stato l’abbattimento dell’di piazza Ungheria, la piazza cuore di Torvaianica. In seguito, complici le mareggiate sulla costa laziale, il belvedere di Torvaianica ha subito delle conseguenze dolorose. Ora l’Ufficio Tecnico del comune diha predisposto deiche hanno lo scopo di verificare la tenuta geostatica della struttura di piazza Ungheria. Le indagini sono state disposte con la determinazione n. 437 del 4 aprile scorso: si tratta di “Indagini geofisiche esulla struttura presso il belvedere di Torvaianica”. Dello studio geostatico della struttura se ne occuperà la ditta SVE.CO. Si parla di “Esecuzione di profili geoelettrici – lo si legge tra le ...

Pomezia, controlli sull’ex Ecomostro a 2 anni dalla demolizione - Il famoso Belvedere di Torvaianica, a Pomezia, in provincia di Roma non c’è più: due anni fa c’è stato l’abbattimento dell’ecomostro di piazza Ungheria, la piazza cuore di Torvaianica. In seguito, com ...italiasera

Mareggiate e abbattimento dell’ecomostro, il belvedere di Torvaianica verrà passato ai ‘raggi X’ - Mareggiate e abbattimento dell'ecomostro, il belvedere di Torvaianica verrà passato ai 'raggi X', a garanzia dell'incolumità dei cittadini ...ilcaffe.tv

Cibi italiani contraffatti, i controlli di Polizia e Coldiretti al Brennero: «Una sfilata di orrori destinati alle nostre tavole» - i diecimila agricoltori di Coldiretti provenienti da tutte le regioni italiane e in particolare dalla Lombardia — un migliaio i soli bresciani — con l’aiuto delle forze dell’ordine che hanno ...brescia.corriere