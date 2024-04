(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 apr. (Adnkronos) – Al via, tra pochi giorni, idi ristrutturazione deldi. L’obiettivo elaborato nell’ambito del, è “migliorare l’infrastruttura, ottimizzare l’efficienza energetica, restaurare le opere d’arte presenti nell’edificio e creare un ambiente di lavoro più confortevole” si legge nella nota diffusa dal presidente della corte d’Appello Giuseppe Ondei. Gli interventi riguarderanno i serramenti esterni, le corti interne, le coperture, alcuni spazi interni, il restauro della facciata principale e di altri elementi di pregio e le opere d’arte deldi, a cui si aggiungono la sostituzione degli infissi, nonché interventi edili e strutturali a supporto dell’efficientamento energetico. ...

“l’avvio dei cantieri del Pui corviale è motivo di grande soddisfazione : contribuisce a trasformare un altro pezzo di città, per rendere Roma più bella, più sicura, più sostenibile, più verde e più ... (italiasera)

L'articolo Suviana , Calderone : su subappalti abbiamo fatto interventi in Pnrr proviene da ILFOGLIETTONE.IT. (ilfogliettone)

Milano , 11 apr. (Adnkronos) - Al via, tra pochi giorni, i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia a Milano . L'obiettivo elaborato nell'ambito del Pnrr , è "migliorare l'infrastruttura, ... (liberoquotidiano)

Pnrr: al via lavori ritrutturazione al Palazzo di giustizia di Milano - Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Al via, tra pochi giorni, i lavori di ristrutturazione del Palazzo di Giustizia a Milano. L'obiettivo elaborato nell'ambito del Pnrr, è "migliorare l'infrastruttura, ...lagazzettadelmezzogiorno

Si cambia su PagoPa, stop a patti dominanti di Poste - Via libera della commissione Bilancio della Camera all'emendamento del governo al dl Pnrr su PagoPa. La modifica stabilisce che Poste, nel caso di ingresso in PagoPa, non potra' stipulare patti che ab ...quotidiano

Viabilità in provincia: il Cartello Sociale incontra la Prefettura - Su richiesta del Cartello Sociale si è svolto l’incontro con la Prefettura; a ricevere Don Mario Sorce, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto il Vice Prefetto Vicario Dott. Signorelli e il ...scrivolibero