Plzen-Fiorentina 0-0 | la difesa del Viktoria è un muro e blocca la viola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Lasbarca aper affrontare ilnell'andata dei quarti di Conference League. La squadra ceca è, al momento, imbattuta nel torneo e tra le mura amiche della Doosan Arena può davvero essere un osso molto duro. Per i padroni di casa, d'altronde, si tratta di un match storico, come definito anche dal tecnico Koubek, dunque ladovrà essere pronta a una vera e propria battaglia. Lato formazioni, Italiano deve fare a meno all'ultimo di Jack Bonaventura che è ancora alle prese con una botta alla caviglia rimediata contro la Juventus. Il centrocampista ex Milan ha provato ad allenarsi, ma alla fine il tecnico ha scelto di non rischiarlo. Al suo posto in mediana ci sono Arthur e Mandragora, quest'ultimo preferito a Duncan, Beltran in trequarti come ...