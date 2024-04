Plymouth Argyle-Leicester venerdì 12 aprile 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilha 88 punti in classifica, gli stessi dell’Ipswich e uno in più del Leeds, ma ha giocato una partita in meno dunque qui avrebbe la chance di allungare in modo importante. Da parte sua ilha fatto quattro punti nelle ultime due ma ha solo due punti di margine sulla quartultima InfoBetting: Scommesse Sportive e

Come Southampton-Watford, anche la sfida tra Plymouth Argyle e Leeds riguarda due club della medesima divisione dunque la classifica è la prima cosa che si va a vedere anche se qui ci si giocano gli ... (infobetting)

Grazie a cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite disputate il Norwich è riuscito ad agganciare la zona playoff e ora non vuole più mollare il sesto posto in classifica anche se da ... (infobetting)

Grazie a cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite disputate il Norwich è riuscito ad agganciare la zona playoff e ora non vuole più mollare il sesto posto in classifica anche se da ... (infobetting)

Lo Sheffield Wednesday esulta: è promosso in Championship: Gli Owls torna quindi in seconda serie in compagna di Plymouth Argyle ed Ipswich Town. Un percorso tortuoso quello del "Weds", che dopo il terzo posto della regular season aveva rimontato con un ...

Lo Sheffield Wednesday esulta: è promosso in Championship: Gli Owls torna quindi in seconda serie in compagna di Plymouth Argyle ed Ipswich Town. Un percorso tortuoso quello del "Weds", che dopo il terzo posto della regular season aveva rimontato con un ...