Playout Serie B | chi lo gioca tra due squadre che arrivano a pari punti? Cosa vale

Chi retrocederà in Serie D al termine della stagione? Alla fine della regular season, fissata per domenica 28 aprile 2024 con la 38ª e... (calciomercato)

Davide Dionigi a CalcioWeb: l’esonero ‘strano’ a Cosenza, la favorita alla promozione e la bagarre salvezza in B - Davide Dionigi è reduce dall'esperienza al Cosenza: l'allenatore è pronto a rimettersi in gioco in un'altra piazza ...calcioweb.eu

Team Altamura in C già domenica Ecco come sarebbe possibile - Sono sette i punti che attualmente separano in classifica Team Altamura e Martina - prima e seconda classificata - nel girone H di Serie D. I biancorossi sognano di tornare in Serie C, e ...tuttocalciopuglia

In archivio la stagione regolare dei Campionati Regionali di Boccette a squadre - di Tiziano Vesprini FERMO - In archivio la stagione regolare dei Campionati Regionali di Boccette a squadre con molte formazioni del Fermano in evidenza. A poche ore dalla presentazione della manifest ...cronachefermane