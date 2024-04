Playoff e Playout di Serie B prevedono andata e ritorno o partita secca? Quale squadra gioca in casa? Cosa dice il regolamento

A sole tre giornate dal termine della stagione regolare di Serie C, si sta delineando il gruppo delle 28 squadre che prenderanno parte ai playoff ... (calciomercato)

La Serie B non si ferma e continua inesorabile la sua corsa verso la fine, disputando la 32esima giornata di campionato, decisiva già per le sorti di alcune squadre e piena di gare fondamentali in ... (metropolitanmagazine)