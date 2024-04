Pistorius fa le pulizie in chiesa e il parcheggiatore | sta lontano dalle finestre perché ha paura gli sparino

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 aprile 2024) Che fine ha fatto Oscar? La superstar dell’atletica che correva con le protesi alle gambe, l’uomo condannato per l’omicidio, nel 2013, della compagna, la modella Reeva Steenkamp, oggi è in libertà condizionata, e lo sarà fino al 2029. Ha 37 anni. Fa lein una piccoladi periferia, il resto del tempo lo passa fumando e guardando la tv in una delle 24 stanze della villa dello zio che lo ospita. Soffre di ansia, evita lehagli. Lo racconta in un reportage il Daily Mail.è stato rilasciato dall’Atteridgeville Correctional Center di Pretoria sulla parola a gennaio dopo aver scontato solo metà della sua pena, fa volontariato alla NG Kerk Waterkloof, unariformata ...