Pisicchio | il fratello Enzo e quei «favori fatti per consenso elettorale» La procura vuole far luce sui soldi spesi per la festa di laurea della figlia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 aprile 2024) Per far ottenere alla BvTech spa un finanziamento regionale di 9 milioni (il 50% dei 18 milioni previsti) come contributo per l’investimento in Puglia delle Grandi imprese, l’allora assessore all’UrbanisticaRegione Puglia, Alfonsino, e suo, arrestati ieri, avrebbero concordato uno scambio di utilità. Nelle intercettazioni è chiamato “contratto di programma”. L’accordo? Assunzione dei famigliari, come Natale e Rebecca, figli rispettivamente di Alfonsino ee militanti politici, il pagamento di iniziative elettorali di Alfonsino e ladidi Rebeccadi. Questi i nuovi dettagli dell’inchiesta in cui è coinvolto l’ex assessore regionale. A luglio 2020 le ...