Pirata della strada travolge ciclista vicino al confine con San Marino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Rimini, 11 aprile 2024 – Dramma a Riminialcon San. Questa mattina, intorno alle 9.30, unè stato investito sullastatale 72, poco prima delcon San. L'investitore si è dato alla fuga oltre ilma è stato trovato grazie alle telecamere a seguitosegnalazione che la Polaveva fatto ai colleghi del Titano. Ilè stato elitrasportato in ospedale in gravi condizioni.

Personaggi tv. “Amici” , il famoso ballerino del programma vittima di un pirata della strada . Il vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi è rimasto coinvolto in una piccola ... (tvzap)

Il ballerino Mattia Zenzola , 20 anni, vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato via social di essere stato vittima di un pirata della strada che lo ha ... (news.robadadonne)

Incidente con Pirata della strada a Nichelino: urta un'auto e scappa, poi si prensenta dai vigili - La conducente dell'utilitaria ha fatto perdere le sue tracce per qualche ora. L'incidente in via Sassari, lievemente ferito l'uomo a bordo dell'auto colpita ...torinotoday

Ciclismo, fiorentini alla ribalta. A segno Nencini e Scappini, bronzo per Meccia - Firenze,11 aprile 2024 - Fiorentini alla ribalta nel ciclismo con atleti e società. A Reda in Emilia Romagna primo acuto stagionale per il dilettante Tommaso Nencini, l’atleta di Legri di Calenzano ch ...lanazione

Ciclista travolto e ucciso a Cona, trovata l'auto del Pirata della strada: denunciato un ventenne - CONA (VENEZIA) - C'è un indagato per la morte di Roberto Borella, il pensionato di 61 anni, investito e ucciso la sera di sabato scorso, mentre percorreva in sella alla sua bici ...ilgazzettino