Pioli e De Rossi | due panchine da blindare | il derby italiano di Europa League può dare il via alla pianificazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Uno squalificato in difesa a testa (Tomori e Ndicka), due turni europei superati e gli stessi punti (26) guadagnati in campionato dventunesima giornata di Serie A. Il Milan di Stefanoe la Roma di Daniele Desi presentano a San Siro (stasera, ore 21) per l’andata dei quarti di finale dicon un percorso sostanzialmente identico negli ultimi due mesi e mezzo. L’arbitro sarà Clement Turpin e la presenza del fischietto straniero contribuirà a regalare più fascino europeo ad unche inmancava dal 2015, quando proprio i giallo(con Dein regia) furono eliminati dFiorentina. La finale di Dublino è un obiettivo ...