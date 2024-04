Piero D' Orto | «Un nuovo skatepark pubblico | per dare forma al sogno di mio figlio Stefano | morto a 24 anni cadendo dallo skate»

(Di giovedì 11 aprile 2024) A Castano Primo, in Lombardia, nasce unParco con rampe, halfpipe e salti, per ricorD', un giovane viaggiatore con uninterrotto: «Ho messo in piedi quello che mioavrebbe voluto vedere»

La semifinale dei playoff sarà contro Porto Viro, si comincia domani al Palaestra alle 20,30. I veneti hanno dominato gara3 in casa di Cuneo (3-0) guadagnando un posto in semifinale . Per Emma Villas ... (sport.quotidiano)

Interni festeggia 70 anni alla design week con Cross Vision - Installazioni, mostre e micro-architetture per mettere in dialogo il design italiano con il mondo, dando spazio ai principi universali della sostenibilità e della tutela dei luoghi in cui viviamo. (AN ...ansa

Miani (MonteNapoleone District): «Per la Design Week previste presenze record da tutto il mondo» - Con aspettative di afflussi record, da domenica 14 a domenica 21 aprile il Quadrilatero della Moda si trasformerà nel “Quadrilatero del Design”, animandosi con protagonisti, progetti ed eventi organiz ...fashionmagazine

AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA “MONTENAPOLEONE DESIGN EXPERIENCE” PER CELEBRARE IL CONNUBIO TRA MODA, LUSSO, MUSICA, ARTE E DESIGN. - (mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2024- MonteNapoleone District – l’associazione che riunisce oltre 130 Global Luxury Brand attivi nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, ...mi-lorenteggio