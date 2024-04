Piantedosi | “Ue impone Cpr per garantire l’effettività delle espulsioni”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 11 aprile 2024) ROMA – “È l’Unione Europea chela realizzazione dei CPR al fine didell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione, non altre finalità, sicchè il mancato trattenimento in tali strutture esporrebbe l’Italia a responsabilità per violazionenorme UE e alle conseguenti sanzioni”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, rispondendo al question time al Senato. Il responsabile del Viminale ha sottolineato che “il Governo ha già messo in campo diverse misure per ampliare la capacità ricettiva dei CPR e per renderli più adeguati alle loro funzioni, anche in ragione della forte correlazione, in senso positivo, tra numero dei rimpatri e posti disponibili nelle strutture”. “I dati registrati anche lo scorso anno confermano l’assoluta necessità di avere a ...