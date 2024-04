Piano operativo ”Altro che discontinuità”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) LUCCA "Perché i consiglieri di maggioranza bocciano tutte le osservazioni dei cittadini che chiedono di ridurre le nuove edificazioni?". Lo domanda e il consigliere di minoranza Daniele Bianucci che sottolinea come ci sia un solo modo per ridurre i 14.080 metri quadrati di ulteriore edificazione ex novo (per 164 unità immobiliari) previsti neladottato, ovvero evitare di bocciare tutte le 983 osservazioni dei cittadini. "Perché, invece, i consiglieri di maggioranza preferiscono buttarla in caciara, e tradire tutte le promesse elettorali, con cui hanno vinto le elezioni comunali? È proprio vero – scrive Bianucci che era in maggioranza nella passata consiliatura quando il percorso delprese avvio – il famoso detto, ‘passata la festa, gabbato lo Santo‘. Mi riferisco in particolare ...