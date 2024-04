(Di giovedì 11 aprile 2024) Nel pomeriggio di oggi a, undi 58 anni ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro, avvenuto in unsituato alle porte della città. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara: sembra che si sia verificato un crollo o un cedimento all'interno di un grande scavo. I vigili del fuoco hanno recuperato l'uomo sul fondo, seguiti dal personale del 118, ma non è stato possibile salvarlo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia die i tecnici della medicina del Lavoro dell'ASL di

L'uomo è stato raggiunto sul fondo dai vigili del fuoco e poi dal 118, ma per lui non c'era più nulla da fare (bologna.repubblica)

17.00 Un operaio di 58 anni ha perso la vita nel pomeriggio in un incidente sul lavoro in un cantiere edile nella periferia di Piacenza . La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ... (televideo.rai)

Piacenza – Un operaio bergamasco di 58 anni è morto questo pomeriggio a Piacenza in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile alle porte della città. La dinamica non è ancora stata ... (ilgiorno)

Tragedia in un cantiere a Piacenza: morto operaio bergamasco - La vittima aveva 58 anni. La dinamica non è ancora stata accertata: pare che si sia verificato un crollo o un cedimento all'interno di un grande scavo edile ...ilgiorno

Piacenza, operaio muore in un cantiere edile. Si indaga sulle cause - Aveva 58 anni. Il decesso è avvenuto a causa di un crollo o un cedimento nell'area di un grande scavo. I vigili del fuoco hanno recuperato l'uomo sul fondo, seguiti dal personale del 118, ma non è ...tg24.sky

Cade in un cantiere, morto sul lavoro a Piacenza - Un operaio di 58 anni è morto questo pomeriggio a Piacenza in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile alle porte della città. La dinamica non è ancora stata accertata: pare che si sia ...ansa