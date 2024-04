Piacenza | operaio muore in cantiere

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 aprile 2024) 17.00 Undi 58 anni ha perso la vita nel pomeriggio in un incidente sul lavoro in unedile nella periferia di. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma da una prima ricostruzione il lavoratore sarebbe morto a causa di un cedimento all'interno di uno scavo edile. Sul posto sono arrivati l'ambulanza del 118e i vigili del fuoco, ma per l'non c'era più nulla da fare. Sul posto sono presenti i tecnici della medicina del lavoro della Asl die i carabinieri.