Piacenza | cade nello scavo di un cantiere | muore operaio di 58 anni

(Di giovedì 11 aprile 2024) L'uomo è stato raggiunto sul fondo dai vigili del fuoco e poi dal 118, ma per lui non c'era più nulla da fare

Piacenza , 7 aprile 2024 – Paura a Piacenza per una bambina di 9 anni che, per motivi ancora non chiari, è caduta dal balcone di casa riportando gravi ferite. L’incidente è avvenuto ieri ... (ilrestodelcarlino)

Un operaio di 58 anni è morto questo pomeriggio a Piacenza in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile alle porte della città. La dinamica non è ancora stata accertata: pare che si sia ... (quotidiano)

cade in un cantiere, morto sul lavoro a Piacenza - (ANSA) - Piacenza, 11 APR - Un operaio di 58 anni è morto questo pomeriggio a Piacenza in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile alle porte della città. La dinamica non è ancora stata a ...gazzettadiparma

Soul: Quando un'anima si perde a Piacenza - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Piacenza (Piacenza). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, f ...mymovies

Soul: Quando un'anima si perde a Reggio Calabria - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Reggio Calabria (Reggio Calabria). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'It ...mymovies