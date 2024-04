Pezzi schizzati in ogni direzione | Suviana | il racconto choc del sommozzatore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 aprile 2024) È partita l'indagine sulla strage die si cercano disperatamente i 4 ancora dispersi all'interno della centrale idroelettrica di Enel Green Power. Disastro colposo e omicidio colposo sono i reati ipotizzati dalla Procura di Bologna guidata da Giuseppe Amato, che con il pm Flavio Lazzarini ha disposto alcune perizie per stabilire le cause dell'esplosione della turbina. Dopo una sospensione di alcune ore, necessaria per mettere in sicurezza la struttura, che scende fino a 40 metri sotto il livello del bacino artificiale di Bargi, sono riprese in serata le operazioni dei quattro lavoratori al momento dell'incidente si trovavano al piano -8, rimasto allagato a causa dello scoppio avvenuto al piano superiore. Ora è spuntata la testimonianza del comandante dei sommozzatori della Guardia di Finanza di Rimini. "Ho visto pareti spesse un metro e 80 ...