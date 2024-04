Perché Vladimir Luxuria non ha portato a termine la transizione? Svelato il motivo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 11 aprile 2024)durante un’intervista ha spiegato in maniera schietta e sincera ciò che l’ha spinta a non completare il processo di. E ciò non è legato a paura o insicurezza, ma ha semplicemente preferito farlo per una motivazione ben precisa, raccontando anche di aver avuto qualche volta problemi con il passaporto a causa del suo vero nome. Ora invece sta vivendo un periodo lavorativo particolarmente produttivo essendo stata promossa a conduttrice de L’Isola dei Famosi. L’Isola dei Famosi:e laincompletaha parlato della sua vita privata e dellaincompleta durante l’intervista per il Corriere Adriatico. E così la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha voluto dire il ...