Perché si parla di H&M e Zara e di deforestazione in Brasile

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nuove ombre si allungano sui materiali utilizzati dai colossi del fast fashion e sulla loro effettiva sostenibilità. Secondo un’indagine del gruppo ambientalista Earthsight, i produttori di cotone brasiliano – certificati Better Cotton – che riforniscono H&M esono coinvolti in pratiche di disboscamento illegale,, accaparramento di terre e violazioni dei diritti umani. Il legame tra cotone einEarthsight, si legge nel rapporto pubblicato sul sito, ha monitorato 816.000 tonnellate di cotone contaminato prodotto in, finito poi in Asia, dove è stato utilizzato per realizzare capi di abbigliamento e articoli per la casa destinati ai negozi di ...