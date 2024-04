Perché gli abitanti del Bronx ce l’hanno con Jennifer Lopez e lo dicono su TikTok

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 11 aprile 2024) Jenny from the block è il titolo di uno dei suoi successi più famosi, datato 2002, ma a quanto pare glidelnon pensano esattamente chesia rimasta la stessa ragazza umile degli esordi, e ci tengono a farlo sapere via social. Lo hanno fatto recentemente, ad esempio, commentando un video pubblicato sull’accountdi Prime Video, tratto dal nuovo film della cantante e attrice, This Is Me … Now: A Love Story, in cui JLo, con i capelli sciolti e spettinati dopo un allenamento in palestra, si guarda allo specchio e osserva: “Mi ricorda quando avevo 16 anni e correvo avanti e indietro nel quartiere del. Una ragazzina pazza e selvaggia. Senza limiti. Solo sogni”. @primevideo She really IS still Jenny from the block ? #TheGreatestLoveStoryNeverTold ...