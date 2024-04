Perchè bisogna essere sensibili all’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il mondo è sempre più inquinato a causa dell’uomo e del suo disinteresse verso la natura. Lo possiamo osservare ogni giorno nei rifiuti abbandonati a terra e cestini vuoti. Ci scandalizziamo per le isole di plastica negli oceani, ma non riflettiamo sul fatto che questi disastri ambientali hanno inizio dalle bottiglie abbandonate lungo le nostre coste e argini dei fiumi. Disastri che porteranno lentamente all’estinzione della vita. Crediamo che il gesto di una singola persona non abbia un impatto determinante, ma se moltiplichiamo ogni gesto per otto miliardi di persone ci rendiamo conto che la natura è sottoposta ad un carico insostenibile. Per questo dobbiamopiù attenti, sia per noi stessi che per le generazioni future. È ora di svegliarsi e fare qualcosa che contribuisca al miglioramento delle condizioni ambientali. L’impegno e ...