“Per l’Italia | per l’Europa | difendiamo la libertà di pensiero” L’appello di 80 intellettuali per Luciano Canfora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) In un momento in cui laaccademica si trova minacciata ovunque nel mondo, noi, come storici, filologi, filosofi, editori, giornalisti, desideriamo allertare l’opinione pubblica su una questione estremamente grave, che finora non ha ricevuto alcuna attenzione sulla stampa francese. Il prossimo 16 aprile si terrà a Bari un processo senza precedenti in Europa dal 1945. Lo storico, uno dei maggioriitaliani, è accusato di diffamazione, all’età di 81 anni, nientemeno che dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ecco i fatti che gli vengono contestati: due anni fa, durante una conferenza in una scuola superiore, il Professorha definito Giorgia Meloni “neonazista nell’animo”. Con questo intendeva alludere al fatto che il partito che lei guida, Fratelli ...