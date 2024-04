Per la ristorazione il peggio è passato Il rapporto annuale Fipe | Basta con le recensioni fasulle | producono danni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 11 aprile 2024) L'ultima edizione deldelladi-Confcommercio (basato su indagini interne, Istat, Infocamere, Inps e altri dati) ci parla di un mercato in profonda evoluzione, e restituisce uno spaccato finalmente confortante per la prima volta dopo anni. Lo confermano anche le imprese: il 41% dichiara che il 2023 è stato migliore dell'anno precedente – che però soffriva ancora dell'effetto Covid per di più gravato dalla crisi energetica e da tassi di interesse record – e solo il 4,9% ha aspettative pessimistiche sul 2024. Per gli altri c'è un discreto ottimismo. Crescono gli investimenti, gli impiegati, i dati di consumo del fiori casa. «Unche ha più luci che ombre» lo definisce Luciano Sbraga, Vice Direttore Generale diche segnala un ritorno al punto di partenza, ovvero a ...