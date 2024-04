«Per aiutare i ragazzi dobbiamo capire che esserlo non è una malattia»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 aprile 2024) “C’è una cosa che mi colpisce. Oggi isi definiscono adolescenti. Prima si definivano giovani. Preferiscono identificarsi utilizzando una parola tecnica. Questo, secondo me, non è un buon segnale. E’ come se noi avessimo patologizzato questa fase dell’età evolutiva, come se essere adolescenti fosse una”. Roberto Latella è un educatore, un sociologo, un formatore ed è un counselor esperto di lavoro sociale ed educativo. Rimane colpito daie sostiene che spesso si parla di adolescenza solo quando ci sono problemi. “Credo che dovremmo avere la capacità di vedere anche le cose belle fatte dagli adolescenti di questo Paese. E’ pieno diche fanno volontariato, che fanno il servizio civile, che partecipano ad attività di scautismo o, in generale, che fanno attività di partecipazione sociale. ...