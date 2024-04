(Di giovedì 11 aprile 2024) Per l’omicidio di Piero Luigi Landriani, l’uomo di 69che lo scorso 25 aprile è statocon circa venti coltellate all’interno del suo appartamento nel quartiere Corvetto, sono stati inflitti 14di carcere alla compagna, Andreia Cristiane Nascimento, cinquantenne brasiliana, e a GiovIuliano, italiano di 36della donna. La sentenza diè del gup Massimo Baraldo arrivata al termine del processo con rito abbreviato, riconoscendo le circostanze generiche equivalenti alla recidiva. Il pm Luca Gaglio, che ha ereditato il caso dal collega Andrea Fraioli (trasferito alla procura generale di Trento), aveva chiesto unaa 20per Iuliano e 17e 8 mesi per Nascimento. ...

Dopo un mese di indagini arriva la prima svolta sull'omicidio di Enore Saccò , il pensionato di 75 anni trovato carbonizzato nella sua villetta a Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, lo scorso ... (today)

Pensionato ucciso. Condanna a 14 anni per moglie e amante - Condannati a 14 anni di carcere la compagna e l'amante per l'omicidio di Piero Luigi Landriani a Milano. Sentenza del gup Baraldo dopo processo con rito abbreviato. Motivazioni entro 90 giorni.ilgiorno

Cosenza: uccise il vicino di casa, le chat tra Tiziana Mirabelli e la vittima tra litigi ed emoticon - Litigi in chat, botta e risposta. Lui le dice "ti pago profumatamente" lei insiste per un incontro tra un caffè e una sigaretta. Oggi in aula le conversazioni tra Mirabelli e Gioffrè ...quicosenza

Lo accerchiano in 14 e lo fanno spogliare per strada: picchiato davanti a moglie e figlie nel Milanese - Venerdì 5 aprile a Motta Visconti (Milano) un uomo è stato accerchiato, fatto spogliare e picchiato in mezzo alla folla.youmedia.fanpage