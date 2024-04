Pegaso d’oro a Roberto Vecchioni: “Premio straordinario, per me vale il Nobel” - Il riconoscimento conferito nell’ambito della presentazione del programma di MusART al Parco di Pratolino. Presente il governatore Giani: “Con i suoi successi senza tempo, un artista che ha formato ge ...lanazione

Follonica Summer Nights: Roberto Vecchioni in concerto al Parco centrale. Ecco quando - FOLLONICA - Roberto Vecchioni farà tappa al Follonica Summer Nights: il cantautore salirà infatti sul palco del Parco centrale il 19 agosto. Un ...ilgiunco

“Follonica Summer Nights”: Roberto Vecchioni in concerto al Parco centrale - Roberto Vecchioni in concerto al Parco centrale di Follonica, in provincia di Grosseto, per il "Follonica Summer Nights" ...grossetonotizie