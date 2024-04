Pechino Express 2024 | stasera su Sky e NOW la sesta tappa | le anticipazioni promettono scintille

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 aprile 2024)su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15 arriva lapuntata die lecolpi di scena.si prepara a lasciare il Laos nella, in ondasu Sky Uno e in streaming solo su NOW, ma non prima di aver regalato al pubblico parecchi colpi di scena. La puntata di giovedì 11 aprile, infatti, sarà destinata a sconvolgere per sempre gli equilibri delle coppie in gara. Ledi giovedì 11 aprile Per lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia, sotto l'attenta regia di Costantino Della Gherardesca e dell'inviato Fru, è arrivato il momento del giro di boa ...