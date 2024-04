Pattinaggio Primavera | tre chiamate azzurre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una lunga serie di regionali e convocazioni in Nazionale, nelle ultime settimane. Momento senza dubbio positivo quello che sta attraversando la, anche alla luce dei successi fatti registrare dei pattinatori e dalle pattinatrici della presidente Marina Magelli nei giorni scorsi proprio a Maliseti, dove si è svolto il campionato regionale obbligatori. Sono saliti sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie agonistiche Sveva Mannelli, Leila Eltoum, Giulia Giannelli, Mattia Danesi e Desirèe Cocchi. Medaglia di bronzo poi per Emma Bencini e Fiammetta Trinci. Non è tutto a ben vedere, perché martedì scorso il commissario tecnico della Nazionale Fabio Hollan ha diramato l’elenco dei convocati per le semifinali delle International Series 2024. E del lotto, per il sodalizio pratese, fanno parte Federico Grazzini, Angela Costantino e il sopracitato ...