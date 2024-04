Pattinaggio Anche le ragazze del Quadrifoglio nel team che si qualifica a Europei e Mondiali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le atlete delIl, in coalizione con Progresso Fontana e altre realtà del bolognese per il Precision Skate Bologna, guidate dalle allenatrici Sara Saletti, Sara Matucci e Serena Lambertini, conquistano i campionati italiani di Conegliano con i Gruppi Senior e staccano un ottimo secondo posto con i Gruppi Junior, contribuendo alla conquista della classifica generale con la coalizione di Castel Maggiore premiata, tra tutte le società partecipanti, con la prestigiosa Coppa MyRenty riservata al vincitore della classifica di società. Il Gruppo Precision Junior ha lottato per conquistare una splendida medaglia d’argento: titolo di vice campionesse italiane per le nostre Federica Campochiaro, Anna Mazzocco ed Elena Teodori, che assieme alle compagne hanno conquistato lazione di diritto sia al campionato ...