Parthenope | il ritorno di Paolo Sorrentino in concorso a Cannes

(Di giovedì 11 aprile 2024) Torna inal 77/o festival di. Sarà in gara con, scritto e diretto dal premio Oscar de La Grande Bellezza e racconta il lungo viaggio della vita di, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Nel cast, in ordine alfabetico, Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata. Un'epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell'amore. I veri, gli inutili e quelli indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri, da ...

