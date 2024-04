Parthenope di Paolo Sorrentino sarà presentato in Concorso al Festival di Cannes

(Di giovedì 11 aprile 2024)diinal 77°di: nel cast Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Dario Aita e Stefania Sandrelli, scritto e diretto dal regista premio Oscarin anteprima mondiale al 77°di(qui la lista di tutti i film in programma). Le parole del regista Il film racconta, nelle parole di, “Il lungo viaggio della vita di, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la ...

Tempo di lettura: 3 minutiNove anni dopo “Youth”, Paolo Sorrentino fa il suo ritorno a Cannes con il suo nuovo film “Parthenope“, selezionato in concorso. Il regista premio Oscar ha presentato sei ... (anteprima24)

A nove anni dall’ultima volta, Paolo Sorrentino torna in concorso al Festival del Cinema di Cannes (14-25 maggio 2024) con “Partenhope”, nelle parole del direttore artistico della kermesse ... (zon)

L’ufficializzazione della sua partecipazione al Festival di Cannes 2024 è stata data solo oggi, ma c’è già grande attesa per il nuovo film di Paolo Sorrentino Parthenope . La trama al momento è ... (cultweb)

Cannes 77 tra donne e il ritorno di Coppola, Sorrentino per l'Italia - Roma, 11 apr. (askanews) - Sono particolarmente lieta che quest'anno le donne siano al centro della scena", ha dichiarato Iris Knobloch, presidente del Festival di Cannes, parlando della scelta di ...libero

Paolo Sorrentino presenterà il suo nuovo film “Parthenope” al Festival di Cannes: “Un’epica del femminile” - Il Festival si terrà dal 14 al 25 maggio. "Il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi". Il film di Sorrentino in competizione ufficiale per la Palma d’Oro ...unita

Tutti i film che parteciperanno al 77esimo Festival di Cannes - Sorrentino e Minervini rappresentano il cinema italiano al Festival di Cannes dal 14 al 25 maggio 2024. Grande attesa per Megalopolis di Francis Ford Coppola e per Kinds of Kindness di Lanthimos ...artribune