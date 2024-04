Parma vs Spezia | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I gialloblù sono ormai vicini alla promozione, mentre i liguri cercano la salvezza matematica.vssi giocherà sabato 13 aprile 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Pareggiando sul campo del SudTirol, gli emiliani hanno fatto un altro piccolo passo verso la promozione. La squadra di Pecchia ha cinque punti di vantaggio sulla seconda a sei giornate dal termine, malgrado abbia ottenuto soltanto un punto nelle ultime due uscite I liguri sono imbattuti da cinque turni, che consentono loro di trovarsi fuori dalla zona retrocessione, seppure con due lunghezze di vantaggio sul playout. Nelle ultime cinque partite la squadra di D’Angelo ha ottenuto due vittorie e ...

Dopo l`anticipo vinto dalla Cremonese sul campo del Bari nella serata di venerdì, la Serie B scende in campo nel pomeriggio di sabato per le... (calciomercato)

Prossimo turno. Si giocano Como-Bari e Cremonese-Ternana - Gli arbitri designati per le partite della 33/a giornata di Serie B includono Perenzoni, Volpi, Rutella, Cosso, Monaldi, Ferrieri Caputi, Marinelli, Minelli, Collu e Baroni.ilgiorno

Wisniewski vede la luce in fondo al tunnel: "Voglio dare il mio contributo per la salvezza" - Dopo la retrocessione dello scorso campionato, lo Spezia sta annaspando in cadetteria ... uniti ora ce la faremo". Seguirà la partita a Parma anche se non sarà convocato "Naturalmente seguirò il ...lanazione

