Parità di genere e lotta alle discriminazioni | il Nuovo Sindacato Carabinieri | “Impegno concreto | non solo parole”

(Di giovedì 11 aprile 2024) “L’Arma sta mettendo in campo tutte le misure possibili a tutela della madri, nel contrastoper differenze dinegli incarichi e negli avanzamenti e nellaa tutte le forme di molestia”: a dichiararlo è Naomi Albano, responsabile delle Politiche per le pari opportunità delSicilia.Unche, come spiega l’esponente della sigla sindacale, si estendedifferenze ideologiche, politiche, religiose, razziali ed etniche “che non possono rappresentare lo spunto per alcuna manifestazione di discriminazione degli appartenenti all’Arma”.“L’Amministrazione – spiega Naomi Albano – si è dotata, in tempi molto recenti, di una struttura ad hoc al proprio interno, che prevede nuove ...

Quanto ci sia davvero da lavorare per raggiungere la parità di GENERE lo dimostra il calendario. L’Onu ha messo questo impegno come 5° obiettivo dell’Agenda 2030. Per quella data i 193 Paesi ... (quotidiano)

Aborto, Europarlamento: "Sia aggiunto in Carta diritti fondamentali Ue": ...deputati condannano poi il regresso sui diritti delle donne e tutti i tentativi di limitare o rimuovere gli ostacoli esistenti per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi e la parità di genere ...

Amadeus su Rai1 con un grande show musicale: titolo, quando va in onda, ospiti: ... che in questo momento è il conduttore più prezioso per la Rai, è stato fatto non per celebrare i decenni musicali come Arena Suzuki bensì per promuovere i diritti delle donne e la parità di genere e ...