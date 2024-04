Parigi 2024 | Berruto | “Minisini escluso? Inaccettabile | si parla di un campione del mondo”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il deputato del Pd ed ex tecnico della nazionale di pallavolo Mauroa LaPresse dell’esclusione di Giorgiodalla squadra di nuoto sincronizzato che prenderà parte ai Giochi di: “Lo sport ha sempre la capacità di anticipare i tempi e di immaginare la società del futuro quando vuole farlo. Ha la potenzialità per farlo, spesso lo fa, anticipa una visione di società che ancora magari non sembra esistere ma è anche legato purtroppo ancora ad un po’ di stereotipi, di situazioni che non permettono a quella potenzialità di potersi esprimere. Sono molto dispiaciuto di questo avvenimento. Credo che sia una occasione persa e purtroppo ancora una volta c’è una difficoltà che lo sport ha di poter accelerare ulteriormente rispetto al suo potenziale”. Continua: “Lui è un ...

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò , ha parlato a margine della presentazione della 25ma edizione della Race for the cure, rispondendo alle domande dei giornalisti. Sulla questione portabandiera ... (sportface)

Atletica, Mattia Furlani vola in Diamond League: primi salti in Cina, sfida a due Campioni del Mondo - Mattia Furlani inizierà la propria stagione all'aperto in Cina. Il giovane fuoriclasse laziale sarà infatti uno dei protagonisti della seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazi ...oasport

Quando si chiude il ranking olimpico di tennis: la situazione dell’Italia per singolari e doppi - Alle Olimpiadi di Parigi 2024 i posti riservati al tennis sono 172, 86 per genere: ogni Paese potrà qualificare al massimo 6 atleti per genere e schierarne 4 in ciascun torneo di singolare, dove saran ...oasport

Borsa: Europa riduce cali dopo Bce e prezzi Usa sotto stime, Milano -0,56% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 apr - Le Borse europee limitano i cali, dopo la decisione della Bce di lasciare i tassi invariati e le indicazioni che confermerebbero un taglio dei tassi a giug ...borsaitaliana