Papa Francesco nomina l’arcivescovo Georg Gänswein come nunzio apostolico

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo le tensioni degli ultimi tempi Bergoglio ha comunque deciso di mettere un punto e chiudere una polemica che ha finito col diventare imbarazzante per tuttiDopo le tensioni degli ultimi tempi Bergoglio ha comunque deciso di mettere un punto e chiudere una polemica che ha finito col diventare imbarazzante per tuttiDopo le tensioni degli ultimi tempi Bergoglio ha comunque deciso di mettere un punto e chiudere una polemica che ha finito col diventare imbarazzante per tutti