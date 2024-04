Paolo Sorrentino in gara a Cannes per la Palma d’oro con il film Parthenope

(Di giovedì 11 aprile 2024)è stato selezionato in competizione ufficiale per laal 77° Festival di2024 con: è quanto annunciato dal delegato generale del Festival, Thierry Fremaux, in conferenza stampa a Parigi., scritto e diretto dal premio Oscar de La Grande Bellezza, racconta, nelle parole di, il lungo viaggio della vita di, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Nel cast, in ordine alfabetico, Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata. Un’epica del femminile ...

Furiosa di George Miller potrebbe essere il film più atteso del Fuori Concorso di Cannes 2024 , seguito da Inside Out 2, se le previsioni degli insider saranno rispettate. Al momento il programma di ... (movieplayer)

Sarà la Francia a dare il “la” il 14 maggio. Una nota probabilmente in levare considerato che il compito di aprire il 77esimo festival di Cannes spetta quest’anno all’enfant (ha 49 anni) terrible e ... (iodonna)

C'è anche Paolo Sorrentino in concorso al prossimo Festival di Cannes . Il regista napoletano torna in concorso con il suo nuovo film di cui è stato svelato anche il titolo , " Parthenope ".Continua a ... (fanpage)

Parthenope, il ritorno di Paolo Sorrentino in concorso a Cannes - Torna in concorso al 77/o festival di Cannes Paolo Sorrentino. Sarà in gara con Parthenope, scritto e diretto dal premio Oscar de La Grande Bellezza e racconta il lungo viaggio della vita di Parthenop ...ansa

Paolo Sorrentino, “Parthenope” al Festival di Cannes - Parthenope, del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, sarà presentato in anteprima mondiale al 77esimo Festival di Cannes. Il film racconta, nelle parole di Sorrentino, Il lungo viaggio della vita di ...ilmattino

Paolo Sorrentino in concorso a Cannes 2024, Parthenope il titolo del nuovo film - C’è anche Paolo Sorrentino in concorso al prossimo Festival di Cannes. Il regista napoletano torna in concorso con il suo nuovo film di cui è stato svelato anche il titolo, “Parthenope”.fanpage