Paolo Sorrentino in concorso se la vedrà con David Cronenberg | Francis Ford Coppola e Paul Schrader che schiera Richard Gere e Uma Thurman

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sarà la Francia a dare il “la” il 14 maggio. Una nota probabilmente in levare considerato che il compito di aprire il 77esimo festival di Cannes spetta quest’anno all’enfant (ha 49 anni) terrible e infatigable (anche due film all’anno) del cinema transalpino Quentin Dupieux. Del suo Le Deuxième Acte, con Léa Seydoux, Vincent Lindon e Louis Garrell, si sa che sarà una commedia, che durerà solo 76 minuti (Dupiex non si dilunga mai), che sarà diviso in 4 atti e che si tratterà di una mise en abyme, una narrazione nella narrazione, intorno alla recitazione, come già gli ultimi due film del regista-dj, Yannick e Daaaaali! (passato a Venezia e che dovremmo vedere a breve). ...