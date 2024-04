Paolo Sorrentino in concorso a Cannes 2024 | Parthenope il titolo del nuovo film

Il regista , sceneggiatore e scrittore, Paolo Sorrentino , ospite eccezionale della Trattoria Pizzeria “Ieri , Oggi , Domani. Anche il regista , sceneggiatore e scrittore, Paolo Sorrentino , non ha ... (2anews)

Furiosa di George Miller potrebbe essere il film più atteso del Fuori Concorso di Cannes 2024 , seguito da Inside Out 2, se le previsioni degli insider saranno rispettate. Al momento il programma di ... (movieplayer)

Sarà la Francia a dare il “la” il 14 maggio. Una nota probabilmente in levare considerato che il compito di aprire il 77esimo festival di Cannes spetta quest’anno all’enfant (ha 49 anni) terrible e ... (iodonna)

Paolo Sorrentino, “Parthenope” al Festival di Cannes - Parthenope, del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, sarà presentato in anteprima mondiale al 77esimo Festival di Cannes. Il film racconta, nelle parole di Sorrentino, Il lungo viaggio della vita di ...ilmattino

