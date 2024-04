Paolo Sorrentino a Cannes in concorso con Parthenope | il programma completo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Questa mattina Il presidente del Festival diIris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato ildella 77ma edizione della kermesse francese, insulla Croisette dal 14 al 25 maggio. Quali film saranno presenti a? Oltre ai titoli già svelati nei giorni scorsi, Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller, Horizon, An American Saga di Kevin Costner e Le deuxième act di Quentin Dupieux (film d’apertura), tutti fuori, alla Palma d’onore che sarà assegnata a George Lucas, ai nomi dei due presidenti di giuria (Greta Gerwig per ilprincipale, Xavier Dolan per Un Certain Regard), ci sono quelli annunciati oggi: I titoli annunciati A quelli appena citati si aggiungono:di ...

