Paolo Bonolis bacia sulla bocca Luca Laurenti ad Avanti un altro | “È stato bellissimo | mi hai aperto un varco”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Che i due siano molto amici da anni si sa.hanno vissuto assieme molti momenti felici ma anche quelli più difficili che la vita riserva. Il loro legame fortissimo ha conquida sempre i telespettatori. Così, a volte capita, che i due durante il preserale di Canale 5 “un!” si lancino in qualche fuori programma divertente. Ieri serapreso “d’assalto” dall’amico mentre stava leggendo la domanda della categoria “Canzoni sospirate” ad una concorrente: “Nella versione italiana del 1969 di Je t’aime moi non plus, la cantante Ombretta Colli sussurra: Ti amo, ti amo, oh sì ti amo, mio amore, tu sei l’onda ed io…”.hato all’improvviso ...