Panchina Milan | quale sarà il futuro di Stefano Pioli? La risposta di Giorgio Furlani

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 11 aprile 2024) Intervenuto a margine del pranzo UEFA prima di-Roma,ha parlato deldisullarossonera Questa sera alle 21:00 ilaffronterà la Roma, partita valida per i quarti di finale di andata di Europa League. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions League per i rossoneriuna sfida fondamentale, da vincere a ogni costo. Per questoschiererà in campo la formazione migliore, con l’obiettivo di portare a casa la vittoria. Una partita importante tanto per la stagione in corso quanto per il: dal cammino in Europa League potrebbe dipendere ildell’allenatore rossonero. ...