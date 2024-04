Panchina Milan | Pioli al passo d’addio? “Il suo agente è a Napoli per …”

Panchina Milan , il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a fare follie per Antonio Conte. Ecco il piano… Antonio Conte, uno dei possibili candidati per il dopo Stefano Pioli per la ... (dailymilan)

Pioli allenatore del Napoli Un intermediario si trova in città da diversi giorni: la situazione | ESCLUSIVA - Calciomercato Napoli - Il nome di Stefano Pioli è in orbita azzurra per quanto riguarda la Panchina della prossima stagione. L'allenatore potrebbe non essere riconfermato dal Milan dopo questa stagion ...msn

Lazio-Salernitana: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming - Tudor perde Alessio Romagnoli e Ciro Immobile per infortunio che saranno rispettivamente rimpiazzati da Patric e Castellanos. Torna Luis Alberto titolare ...romatoday

Milan – Roma: i diffidati del match - Visualizzazioni: 2 Verso Milan – Roma, c’è l’insidia squalifica e soprattutto i giallorossi rischiano di perdere tre pedine per il ritorno dell’Olimpico. Per il Milan nessun diffidato, la Roma ne risc ...calciostyle