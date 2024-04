Panatta conferma | “Sinner è un alieno | avrà una carriera pazzesca”

(Di giovedì 11 aprile 2024) A margine di un’iniziativa di Banca Generali ad Arezzo, Adrianoha parlato ai microfoni di Teletruria TVWEB di Jannike, più in generale, delle differenze tra il tennis attuale e quello che si giocava ai tempi dell’azzurro. A domanda precisa sulla definizione di “” data nei mesi scorsi da, arriva ladi quanto dichiarato: “Non vedo tanti punti deboli. È un giocatore molto solido, molto maturo, per cui credo che cheuna“. Le differenze tra il tennis ai tempi die quello odierno: “E’ un altro sport oggi, è un’altra era, per cui non si possono fare paragoni. Sono cambiate proprio tutte le condizioni, ma è giusto che sia così. Ci sono i periodi in ...

