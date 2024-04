Palworld Arena | nuova modalità PvP annunciata con un teaser

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’esplosivo successo diche ha segnato l’inizio del 2024 non ha avuto il seguito che gli sviluppatori si auguravano. Dopo un periodo in cui i numeri di vendita e di giocatori coinvolti salivano vertiginosamente di giorno in giorno è arrivata una fase di discesa, che pochi giorni fa abbiamo testimoniato con la notizia di un calo importante dell’utenza. Naturalmente parliamo di un gioco in accesso anticipato, che dopo un debutto grandioso ha ancora tempo e modo di crescere e tornare ai primi posti delle classifiche e degli interessi dei giocatori. E anche il calo fisiologico dell’utenza non cancella ciò che di buono e quasi miracoloso è stato raggiunto al debutto su Steam e su Xbox Series XS. Tra i passaggi fondamentali per il futuro c’è sicuramente il supporto post-lancio che ancrà ad arricchire l’offerta di. Le meccaniche di gameplay ...

