(Di giovedì 11 aprile 2024) Si assegna il primo trofeo dell’anno per lamaschile: dapiscina Marco Paganuzzi di Albaro in scena ladellaMaschile UnipolSai.contro la Pro, che ha vinto le ultime dieci edizioni e dunque continua a scrivere record su record in questa manifestazione: ovviamente la compagine di Sukno è un gradino sopra tutte e partirà nuovamente con i favori del pronostico. Arla l’AN Brescia, l’ultima trionfatrice diversa, nel lontano 2012, mentre proveranno a sorprendere Savona, Ortigia e Trieste. Andiamo a scoprire il programma completo delle partite e come seguire in TV o streaming. PROGRAMMA...

Pallanuoto: da domani la Final Eight di Coppa Italia. Tutti a lanciare la sfida alla Pro Recco - Si assegna il primo trofeo dell'anno per la Pallanuoto maschile: da domani alla piscina Marco Paganuzzi di Albaro in scena la Final Eight della Coppa Italia Maschile UnipolSai. Tutti contro la Pro Rec ...oasport

Pallanuoto – La Bellator Frusino cade in casa dell’Antares Latina 10-3 - Serie C – Sconfitta esterna per la Bellator Frusino. Allo Stadio del Nuoto di Anzio si impone l’Antares Nuoto Latina con il punteggio di 10-3. Diverse le motivazioni messe in campo dalla formazione po ...informazione

Pallanuoto, nel weekend la Final Eight della Coppa Italia alle Piscine di Albaro - È il terzo anno consecutivo a Genova con la regia del Quinto: si inizia venerdì 12 aprile, l'appuntamento clou domenica alle 15.45 in diretta su Rai Sport ...genova24