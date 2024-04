PalaTerni | Nuovo Allestimento per un' Esperienza Intima e Versatile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) TERNI Cambia l’interno del(foto). "Con l’obiettivo di ottimizzare l’degli spettatori e adattarsi alle mutevoli esigenze degli eventi – spiega Umbria Forum – , le gradinate verranno temporaneamente escluse per spettacoli di dimensioni più ridotte. Al loro posto, verranno impiegate sedie che offriranno un comfort superiore e una maggiore flessibilità di disposizione, escludendo le gradinate, così da realizzare un“teatrale” più intimo. Questo per sottolineare la modulabilità dello spazio, il suo potenziale, adattabile per qualsiasi situazione e assetto di spettacolo". "Le nuove disposizioni - continua la società affittuaria – consentiranno una capacità variabile da 800 a 2.300 posti a sedere, offrendo un ambiente più raccolto e coinvolgente per gli spettacoli di dimensioni ...