Padre inietta mercurio alla figlia di un anno | voleva ‘vendicarsi’ della madre

(Di giovedì 11 aprile 2024) 13 anni di prigione per aver tentato di uccidere ladi uncon un’iniezione di. È questa la condanna che un tribunale tedesco ha stabilito per un uomo di 30 anni, Alexander K., che ha volontariamente inoculato la sostanza velenosa nel piedinominore, con la scusa di volersi ‘vendicare’, per averlo lasciato poco dopo la nascitabambina. Secondo l’accusa, il, aiutato dsua nuova fidanzata, Maike W., anche lei condannata a 12 anni di carcere per aver preso parte al reato, sapeva benissimo che il veleno non avrebbe portato direttamentemorte, e avrebbero compiuto l’agghiacciante gesto per provocare un dolore molto forte...

