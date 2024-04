Padre Giulia | vostro assassino marcisca

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 aprile 2024) 10.23 Nel giorno della nuova udienza a Milano per l'omicidio diTramontano, ildella 29enne posta sui social: "Hai illuminato la vita di chi ti era vicino.La tua luce continuerà a brillare, il vento porterà il tuo profumo". Alla figlia,uccisa incinta di 7 mesi di un bimbo che si sarebbe chiamato Thiago, promette: "Chiederemo giustizia per voi senza arrenderci.Ildeve marcire in galera".Imputato e reo confesso Alessandro Impagnatiello, compagno di: per mesi la avvelenò, poi l'ha uccisa con 37 coltellate.